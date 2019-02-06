Косово готово отдать часть своей территории Сербии в качестве платы за окончательное соглашение между Приштиной и Белградом.

Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Хашим Тачи во время дебатов в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, передает Лента.ру со ссылкой на Gazeta Express.

«Если небольшая коррекция границы — это цена окончательного мирного соглашения, тогда это должно быть приемлемым», — пояснил Тачи.

В то же время он указал, что ряд территорий и объектов являются стратегически важными, а потому передаче не подлежат. Среди них он назвал водохранилище Газиводе, город Косовска-Митровица и расположенный неподалеку промышленный комплекс «Трепча».

«Не будет легкого процесса достижения соглашения между Косово и Сербией, но это единственный путь, чтобы избежать возвращения к напряженности и конфликтам», — подчеркнул Тачи. Он добавил, что власти региона не примут соглашения, которое будет неприемлемо для США, поскольку американская поддержка жизненно важна. По его словам, основной целью Косово является его признание Сербией и вступление в ООН.

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