Турция решительно осудила решение президента Франции Эмманюэля Макрона учредить национальный день памяти так называемого «геноцида армян» 24 апреля.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

«Мы решительно осуждаем заявление президента Эмманюэля Макрона, в котором он сообщил об учреждении национального дня памяти «геноцида армян» 24 апреля. Утверждения о «геноциде армян» являются политической ложью, противоречат историческим фактам и не имеют правовых оснований», — отмечается в заявлении представителя Эрдогана.

Minval.az