Минувшей ночью в связи с землетрясением в Шамахе в скорую помощь поступило 30 обращений.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Было отмечено, что в ночь с 5 на 6 февраля больница в Шамахе работала в усиленном режиме: «В регионе работали 6 бригад скорой медицинской помощи. В скорую помощь обратились 30 человек, трое были доставлены в отделение травматологии. Одному человеку поставлен диагноз перелом руки, еще двоим диагноз повреждение ног. В отделении травматологии пострадавшим была оказана необходимая помощь. Другие вызовы были связаны с повышением артериального давления у переволновавшихся. В отделении терапии больницы им была оказана медицинская помощь».

В министерстве уточнили, что один молодой человек от внезапного волнения потерял дар речи: «После оказания помощи состояние юноши нормализовалось, он был отпущен домой. У 58-летнего человека от волнения произошло кровоизлияние в мозг, пациент проходит лечение в реанимационном отделении, его состояние оценивается как тяжелое».

Minval.az