Полиция продолжает расследование по делу о двух младенцах, брате и сестре, которых нашли брошенными у дороги в Бардинском районе Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, их мать, 35-летняя жительница села Кямарли Газахского района республики Егяна Неймат гызы Османова была вызвана на допрос.

«Женщина отрицает, что бросила детей, но в то же время говорит, что не могла прийти за ними, потому что искала работу», — заявили в отделе, подчеркнув, что стоит вопрос о лишении Е.Османовой родительских прав и передаче детей в детский дом.

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