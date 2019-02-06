Соединенные Штаты намерены неусыпно следить за действиями Ирана и уже ввели самые жесткие в истории санкции, чтобы гарантировать, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

«Моя администрация предприняла решительные меры для противодействия главному спонсору терроризма на государственном уровне — радикальному режиму в Иране», — заявил Трамп. Он отметил, что ранее принял решение о выходе США из сделки с Ираном по атому, чтобы Тегеран «никогда не получил ядерное оружие». «Прошлой осенью мы также ввели самые жесткие санкции, которые мы когда-либо вводили против другого государства», — добавил американский лидер.

«Мы не сведем глаз с режима, который скандирует «Смерть Америке!» и угрожает геноцидом еврейского народа», — отметил Трамп. Он также заверил, что Вашингтон никогда не будет игнорировать проявления антисемитизма.

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