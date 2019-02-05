Лидер рок-группы «Пинк Флойд» Роджер Уотерс раскритиковал действия США и высказался в поддержку избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

В своей публикации он призвал оставить венесуэльский народ в покое, намекая, что президент США влияет на политическую обстановку в Венесуэле.

— У них настоящая демократия; прекратите попытки разрушить её ради того, чтобы 1% заполучил их нефть. Руки прочь от Венесуэлы! — написал он.

Его сообщение в социальной сети сопровождается хештегами #NICOLASMADURO и #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA.

Minval.az