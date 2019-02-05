На жителя Белого Яра, который зарезал барана возле сургутского роддома, возбудили административное дело по статье мелкое хулиганство. Об этом российскому интернет-порталу «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

По информации ведомства, мужчине грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо арест до 15 суток — все зависит от решения судьи. Между тем представители азербайджанской диаспоры уверены: их земляка толкнули на такой шаг мусульманские традиции.

«Роды были тяжелые, будущий отец, видимо, сделал намерение раздать порезанные куски барана в виде милостыни малоимущим. Но он не осознавал, что территория роддома не самое лучшее место для проведения обряда. Когда мы с ним поговорили, он понял свою ошибку и извинился за свой поступок. Надеюсь, этот случай послужит для всех уроком», — рассказал председатель национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Азад Сеидов.

В Сургуте группа людей зарезала барана прямо у крыльца сургутского перинатального центра. Этот поступок вызвал бурную реакцию у общественности, которая сочла его странным и неуместным. Позже сотрудникам правоохранительным органов удалось установить личность инициатора проведения обряда — им оказался 30-летний азербайджанец из Белого Яра. У него родилась дочь, она стала третьим ребенком в семье.

Minval.az