6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет слабый туман, изморось. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 773 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах будет туман, в Лянкяран-Астаринской зоне — изморось. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az