До конца 2022 года Польша откажется от поставок российского газа, об этом сообщил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

В конце 2022 года заканчиваются обязательства по закупке газа из России, Польша не намерена продлевать контракт на поставки с «Газпромом» после 2022 года. Диверсификации поставок будут способствовать контракты на закупку сжиженного газа из США и Катара.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия выделит 215 млн евро на строительство газопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией. Об этом сообщил газовый оператор Gas-System. Строительство Baltic Pipe планируется завершить до 1 октября 2022 года.

Транспортировать газ из Норвегии в Польшу будут через Данию. Планируемая мощность газопровода — 10 млрд кубометров газа в год. Общая стоимость проекта оценивается в $1,4-1,8 млрд.

Minval.az