В индийском городе Мумбаи произошла трагедия – 18-летний парень повесился после того, как родители отказали ему в покупке дорогого смартфона. Полицейские все еще проводят расследование случившегося, но уже поделились подробностями происшествия, сообщает Gizchina.

Парень был поклонником популярной нынче игры среди подростков PUBG Mobile, однако она является очень требовательной к мощности смартфона и комфортно в нее можно поиграть только на дорогих моделях. Подросток умолял родителей о смартфоне стоимостью 500 долларов, но семья могла позволить сыну мобильный аппарат из бюджетного сегмента стоимостью не более 280 долларов. Получив отказ, раздосадованный юноша повесился в собственной комнате.

Minval.az