Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предоставил несколько недель курдским формирования «Силы народной самообороны» (СНС), чтобы покинуть Манбидж. С соответствующим заявлением он выступил в парламенте.

«Если террористы не покинут Манбидж через несколько недель, то наше терпение кончится. США должны сдержать данные Турции по Сирии обещания, иначе Анкара сама предпримет шаги по устранению угроз нацбезопасности», — сказал он.

По словам Эрдогана, «терпение Турции также кончится, если контроль над территориями к востоку от Евфрата не будет передан местному населению».

Minval.az