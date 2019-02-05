Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Эльшана Ровшан оглу Салахова главой Исполнительной власти Хазарского района Баку.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Эльшана Ровшан оглу Салахова главой Исполнительной власти Хазарского района Баку.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/02/05 15:00
Раздел: Азербайджан
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