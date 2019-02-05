Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку вывоза из страны иностранной валюты, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета республики (ГТК).

«На таможенном посту Бакинского терминала Международного торгового порта был проведен осмотр автомобиля «Toyota Hilux», водитель и пассажир которого должны были выехать в Туркменистан на пароме «Berkarar». При пересечении таможенной границы они заявили о наличии у них $9,7 тыс. и $8,5 тыс.», — отмечается в информации.

По данным ГТК, несмотря на то, что данные граждане заявили об отсутствии других денежных средств, при осмотре автомобиля были обнаружены незадекларированные купюры на общую сумму $9,6 тыс.

По факту ведется расследование.

Minval.az