В Азербайджане отныне запрещается собирать фрукты, орехи и лекарственные травы, растущие в лесах.

Об этом говорится в обновленных Кабинетом министров Правилах привлечения к ответственности за нанесенный ущерб лесному хозяйству, передает Sputnik Азербайджан.

Это требование касается особо охраняемых территорий. Так, за каждый килограмм собранных в лесу, например, диких яблок, кизила, алычи или груш, можно понести штраф в размере одного маната.

В список урожая, который теперь нельзя собирать в лесу, попали шиповник, все лекарственные растения, облепиха, каштан, семена бука.

Также в законодательном порядке теперь запрещается собирать сухие опавшие листья, лесную почву, тростник и камыши.

За нарушение этих правил предусматривается штраф в размере от одного до трех манатов в зависимости от разновидностей лесных фруктов, ягод, орехов.

Примечательно, что лицо, незаконно собравшее фрукты в лесу, должно вернуть их на место. Если же сделать это не удается, то нарушитель должен возместить ущерб материально в зависимости от рыночной стоимости продукта.

Minval.az