Нижегородский районный суд приговорил 53-летнего гражданина республики Азербайджан к 3,5 годам колонии за ранение местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел вечером 21 сентября 2018 года на территории Мытного рынка на Большой Покровской. У азербайджанца вспыхнула ссора с ранее незнакомым нижегородцем, и в ходе словесного конфликта мужчина схватил нож и ударил им оппонента в грудь, причинив тому тяжкие телесные повреждения.

Свою вину злоумышленник признал и раскаялся в содеянном. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде 3.5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Minval.az