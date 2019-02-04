Сотрудники правоохранительных органов Москвы занимаются розыском гражданина Азербайджана, которого подозревают в изнасиловании 12-летнего мальчика.

Как сообщает «Инфореактор», в минувшее воскресенье, 3 февраля, в одно из отделений полиции по Крюковскому району Москвы обратилась женщина 1965 года рождения, сообщившая о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ее малолетнего сына.

По словам заявительницы, мальчика в тот же день в его собственной квартире изнасиловал знакомый семьи 1981 года рождения, являющийся гражданином Азербайджана. Соответствующую информацию передает некий источник в столичных правоохранительных органах.

В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка. Сотрудникам правоохранительных органов теперь предстоит установить все детали и обстоятельства произошедшего.

Minval.az