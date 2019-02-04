Приложение WhatsApp для iOS получило защиту по биометрии. Теперь для разблокировки мессенджера нужно воспользоваться Touch ID или Face ID — в зависимости от модели iPhone. Об этом сообщает 9to5mac.

Нововведение усилит защиту данных. Пользователь может не переживать, что его переписку кто-то прочтёт, даже если дал iPhone другому человеку в разблокированном состоянии.

Новая функция появилась в версии WhatsApp 2.19.20. Активировать её можно в настройках. Для этого пройдите: в «Настройки» —> «Учётная запись» —> «Конфиденциальность» — и включите блокировку экрана.

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