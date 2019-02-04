Житель китайской провинции Гуанси прожил четыре года с зубочисткой в сердце, которую по ошибке проглотил вместе с напитком. Об этом сообщает портал Sina.

Как рассказал молодой человек по фамилии Чжоу, примерно четыре года назад он почувствовал резкую боль в животе. Через несколько дней боль прошла, поэтому он не стал обращаться за медицинской помощью, однако вскоре у него начался озноб и поднялась высокая температура. Врачи диагностировали у мужчины воспаление легких с подозрением на лейкоз и сепсис. Чжоу потратил более 200 тысяч юаней (1,94 миллиона рублей) на лечение, но лучше ему не стало.

В конце декабря 2018 года Чжоу госпитализировали в пульмонологическое отделение местной больницы с температурой 40 градусов. На обследовании врачи обнаружили у него кишечную палочку, а в правом предсердии — разрастание ткани.

В начале января больному сделали операцию, при которой нашли тонкий инородный предмет в новообразовании в правом предсердии. Как оказалось, это зубочистка, которая из правого легкого попала в околосердечную сумку, а затем вонзилась в сердце. После семичасовой операции состояние Чжоу улучшилось.

По словам самого пациента, у него есть привычка класть в стакан со спиртным зубочистку, чтобы не перепутать его с чужим напитком. На вопрос, когда именно он проглотил ее, мужчина ответить не смог. Более того, как рассказал Чжоу, однажды он уже по ошибке глотал зубочистку, но смог вовремя ее вытащить.

Этот не единственный подобный случай в Китае: 21 января врачи больницы города Сиань в провинции Шэньси провели операцию 25-летней Сяо Чжао, страдающей от инфекционного эндокардита. Медики обнаружили в сердце девушки инородный предмет, оказавшийся шестисантиметровой зубочисткой. Сяо не помнит, при каких обстоятельствах зубочистка попала в ее организм.