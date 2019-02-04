Когда-то, в далеком 1805 году, на страницах «Вестника Европы» в «Начертании уложения для республики литераторов» была опубликована следующая фраза: «Мать семейства, которая часто отлучается и не радеет о своем хозяйстве, желая в республике литераторов блистать дарованиями, остроумием и глубокомыслием, и которая сочиняет метафизические и философические романы, осуждается на три месяца мыть белье и полоскать столовую посуду».

От одной только мысли о том, как «гасили» женские таланты в 19-м веке, по коже пробегают мурашки. И как хорошо, что известная писательница Ирада Нури живет и творит именно в веке 21-м. Хотя, мы не думаем, что к ней и в 19-м смогли бы придраться ученые мужи-крючкотворы: Ирада ханум – любимая и любящая жена, мама двоих детей, за написание романов садится исключительно после исполнения дел домашних – именно таким был ее договор с мужем, который так сразу и сказал: «В первую очередь ты – жена и мать, а уж потом — писательница».

В результате плодотворного использования свободного от семейных обязанностей времени на свет появились такие книги как «Няня легкого поведения», «Красавица и чудовище», «Призрак Сахары», «Стерва», «Леди-неформалка», «Портрет моей души», «Никуда не денешься, влюбишься и женишься», «Подмена», «Шанталь», «Ночной кошмар», «Моих вам не увидеть слез…», «Пари», «Монстр», «Спой для меня», «Мой любимый герцог».

Не так давно в свет вышла новая книга Ирады Нури «Расскажи мне, зеркало», написанная в лучших традициях «Великолепного века».

Образ хрупкой женщины в красивой мусульманской одежде, ослепительная улыбка, тонкие черты лица – именно такой знают Ираду ханм тысячи людей по всему миру — благодаря ее личным блогам, страницам в социальных сетях и, естественно, авторским фотографиям в книгах.

Но сегодня в результате нашей уютной беседы в редакции Минвала, у поклонников творчества Ирады Нури появилась прекрасная возможность узнать автора любимых романов поближе, ибо сегодня она вся – как раскрытая книга.

Ну что ж, устраиваемся поудобнее, ибо нам предстоит уникальное путешествие — в глубину души Ирады Нури, которая не просто расскажет о себе, но и поделится своими творческими планами.

Гороскоп

Рак-Змея.

Рожденные в год Змеи — настоящие эксперты в области человеческих мыслей и чувств, тонко чувствующие настроения, планы и эмоции окружающих людей. Но в свой внутренний мир не пускают никого, предпочитая много времени проводить в одиночестве и предаваться анализу. Это люди с тонкой и чувствительной душой, просто их личности достаточно противоречивы и напрямую зависят от состояния организма, тонких вибраций и телесных ощущений.

Место жительства

Коренная бакинка, чьей первоначальной Вселенной был маленький бакинский дворик на Зяргярпалане. Ныне география Вселенной значительно расширена – вплоть до стран, которые создает воображение, населенных выдуманными народами.

Любимый композитор

П.И. Чайковский

Цвет настроения

Синий

Образование

Музыкант

Хобби:

Поэзия, живописью, вышивка, витражная роспись, мозаичные панно, декупаж, пейп-арт

Личная жизнь:

21 год в браке, но у окружающих складывается впечатление, что поженились только вчера. И каждый день он признается мне в любви.

Кредо:

— Не играет роли твоя внешность. Гораздо важнее знать то, что скрыто за ней.

Цитата дня:

«Стресс? У меня нет времени на него»

— Писатель – это когда тебя разбирают на цитаты, и презентации твои собирают огромное количество народу, как у Эльчина Сафарли, к примеру. Писатель – это слишком громко для меня, я пока что просто автор.

— Я далеко не спокойный человек. Всю жизнь была, есть и остаюсь болтушкой, хохотушкой, человеком очень общительным.

— Героини моих книг носят открытую одежду, употребляют алкоголь, ругаются, они постоянно влипают в какие-то внештатные ситуации.

— Слово «Стерва» воспринимаю как комплимент.

— Мои книги рассчитаны не на нашего читателя, они ориентированы на российскую и западню аудиторию. Героини мои чаще всего бывают американками, англичанками, француженками и итальянками.

— Мне часто задают вопрос: а почему ты не пишешь про Баку, про Азербайджан? Но об Азербайджане пишут многие, я же хочу писать совсем о другом. Я – заядлая путешественница, очень много разъезжаю по миру, я — увлекающийся человек, могу заниматься абсолютно противоположными вещами.

— Я люблю оперу и балет – это моя страсть. Я обожаю рок, но при этом не переношу эстрадную музыку, попсу. В пятерке любимейших произведений – «Волшебная флейта» Моцарта. Но моя музыка – это Чайковский, его страсть, его великая красота, волшебство. Магия! Но когда писала роман «Портрет моей души», слушала «Реквием» Моцарта…

— На Рим нужно смотреть из окна, расположенного выше первого этажа. Но, тем не менее, я всякий раз замираю от восторга, когда вижу 3-тысячелетние развалины, а ведь на таких фундаментах еще строя дома! А у нас? Сносится история, стирается с лица земли, стирается из памяти людей. Кому нужны эти коробки, выстраиваемые на месте старинных бакинских особнячков?

— Я выросла на Зяргярпалане, за Аздрамой. Когда-то весь двор принадлежал моей семье. Но потом все это, естественно, было поделено, моей семье выделили на первом этаже несколько комнат. Двор моего детства, моя Вселенная… Нам не разрешали выходить за пределы двора, но мы, играя в прятки, нарушали запреты родителей. И даже запах старых зданий – камней, истории, Вечности – никогда не повторится с гигантской новостройкой, пахнущей лаком и известкой.

— Наверняка это не вяжется с моим обликом мусульманки, но здания моей мечты – это собор Нотр Дам де Пари в Париже и базилика Св. Петра в Ватикане.

— Есть ли у меня фавориты среди созданных мною образов? Пожалуй, я такого еще не придумала.

— Бывает, что я хочу вести совсем другую сюжетную линию, но понимаю, что читатели ждут от меня иного. А с предпочтениями публики нельзя не считаться. Я часто пишу в режиме онлайн, где выставляю готовые фрагменты. В комментариях люди строят версии относительно дальнейшего хода произведения и судеб героев. И я понимаю, что от меня ждут. И знаете, это помогает, особенно если ты находишься в состоянии творческого ступора. Читатели помогают направить перо в нужную сторону, подают идею – как глоток свежего воздуха. И пошла раскрутка!

— Писатель – это человек, которому хочется что-то изменить, а именно то, с чем он не согласен. Достаточно вспомнить прочитанные книги, фильмы, и понять: я бы написал или снял бы по-другому.

— Я – «запойный» читатель, открывший для себя первую книгу – «Сборник русских сказок» Афанасьева — в 4 года. Мама была занятым человеком и часто оставляла меня одну. Как правило, сказки мне читали на ночь, да и то – частями. А мне хотелось большего, хотелось узнать все и сразу. Я ходила за мамой с книгой и спрашивала ее: а что это за буква? А эта? А та? И таким образом я освоила азбуку. Меня приняли в школу для одаренных детей, в первом классе мы уже проходили программу второго. И когда педагог спросил нас «Дети, а какие книжки вы читали?», мои одноклассники стали рассказывать о сказках, а когда дошла очередь до меня, я встала и сказала: «Только что закончила читать «Анжелика – маркиза ангелов». До сих пор помню выражение лица педагога! После моя мама объяснила учительнице, что ребенок (то есть я) уже перечитал все детские книги и потому взялся за взрослые.

— Бывает, что мне приходится убивать своих героев, расставаться с ними. Но этот процесс мне дается легко, без сожаления, потому что в жизни мне приходилось терять близких людей, и я дала себе слово, что не стану ни к кому и ни к чему привязываться, хотя это не относится к моим детям и мужу, хотя я стараюсь определенную дистанцию соблюдать, потому что я на самом деле очень боюсь потерь.

— Иногда приходится пребывать в состоянии депрессии, чтобы описать чувства своих героинь. И знаете, получается! Во всяком случае, судя по читательским отзывам типа «переживания, от которых мурашки по коже бегут».

— У меня есть произведения, написанные в жанре «альтернативной истории», как у Валентина Пикуля, которого, кстати, очень часто критиковали за то, что он привносил выдуманные образы, делая их частью реальных исторических событий, то есть, добросовестно следовал совету Дюма, любившего повторять: история – это гвоздь, на который я вешаю свою историю. Этим «грешили» практически все писатели, но далеко не все в этом «грехе» признаются. Ведь на самом деле не важно, существовал ли в реале маркиз Де Вольен. Гораздо более интересна эпоха, в которой он жил, его быт, манеры. И я стараюсь уделять этому особое внимание.

— Название романа «Шанталь» родилось не случайно: моей наставницей в Париже была Шанталь Роз. Моя героиня – это нечто среднее между Анжеликой и Анастасией. Государство, в котором проживала Шанталь – Баравия, оно выдуманное, на самом деле его не существовало. Но теоретически Баравия находится на территории Восточной Европы.

— Хоть меня и знают как автора женских романов, я, тем не менее, нахожусь в постоянном поиске. У меня есть и мистика (роман «Портрет моей души»), и фэнтези, например (роман «Подмена»). А роман «Наследство семьи Сен-Клер» вообще нашпигован мистикой: в нем и магические ритуалы, и вампиры, и оборотни, и ангелы, и демоны. Причем, скорее всего, я выпушу это произведение не в виде романа, а в виде манги. Тем более, что сюжет очень располагает. Кроме того, в планах создание еще одного произведения, в котором будут описаны русалки, питающиеся человеческими сердцами — в стиле Джорджа Мартина. Только это будут игры престолов подводного мира.

— Мои произведения еще не экранизировали, но я, тем не мене, считаю, что некоторые из них – это вполне готовый сценарий. Например, роман «Призрак Сахары» (в мае-июне планирую сделать презентацию).

— Как я отношусь к негативным комментариям? Спокойно. Как сказала одна моя читательница, если есть хейтеры, то все у тебя хорошо, и популярность твоя растет.

Яна Мадтова

Minval.az