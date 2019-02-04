Сегодня в редакции газеты «Ени Мусават» с участием депутатов, главных редакторов и представителей общественности обсуждаются состояние печатной прессы и способы сохранения газет. В то же время проводится абонементная кампания.

Выступивший со вступительной речью глава Медиа группы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу рассказал о необходимости сохранения печатной прессы и важности начала абонементной кампании. На обсуждение для гостей был вынесен вопрос путей защиты печатных медиа.

Известный журналист, ведущая Ильхамия Рза, депутат Милли Меджлиса Фазаиль Агамалы, депутат Фазиль Мустафа, председатель Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов, генеральный директор «Teleqraf Holdinq» Айнур Джамал высказали свои рекомендации для того, чтобы газеты смогли продержаться «на плаву».

Депутат Чингиз Ганизаде коснулся вопроса восстановления продаж газет в метро, а также налогового вопроса. Он отметил, что необходимо организовать распространение газет в регионе.

Гости мероприятия продолжают обсуждения.

Minval.az