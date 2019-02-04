Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

«Согласно информации, которой я располагаю, Италия на неформальной встрече глав МИД стран-членов ЕС 31 января — 1 февраля в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини и в котором говорилось, что ЕС признает Гуайдо, если не будут организованы новые президентские выборы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате было объявлено о проведении Евросоюзом совместно с Уругваем первого министерского заседания международной контактной группы по Венесуэле 7 февраля в Монтевидео.

Minval.az