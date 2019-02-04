Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил президента США Дональда Трампа, что он покинет Белый дом, «запятнанный кровью», если введет войска в Венесуэлу.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sexta, передает The Guardian.

Мадуро призвал Трампа «проявить уважение» и спросил, планирует ли он «повторить Вьетнам в Латинской Америке».

Мадуро также обратился к оппозиционеру Хуану Гуайдо, который 23 января объявил себя законным временным президентом Венесуэлы, призвав его «больше не причинять вред стране и прекратить эту стратегию подогревания переворота».

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