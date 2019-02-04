Фонд развития Катара по указанию эмира страны Тамима бен Хамада Аль Тани выделил два миллиона долларов на поддержку деятельности сирийской неправительственной организации «Белые каски», сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

«Исполняя указания эмира Катара по поддержке сирийского народа, фонд развития Катара выделил помощь сирийской неправительственной добровольческой организации «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски») в размере двух миллионов долларов», — отметили в пресс-службе.

Соглашение о выделении материальной помощи подписали заместитель гендиректора фонда Мисфар аль-Шехвани и глава «Белых касок» Раид ас-Салех.

Как пояснили в фонде, помощь Катара пойдет на покупку семи пожарных автомобилей, обучение волонтеров на территории Сирии, ремонт дорог в пострадавших от бомбежек районах страны. Кроме того, эти деньги выделены на деятельность «Белых касок» по розыску людей под завалами домов, обрушившихся в результате бомбардировок, спасение пострадавших и тушение пожаров.

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