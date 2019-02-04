Соединенные Штаты разместят еще 3750 военнослужащих на юго-западном участке границы с Мексикой.

Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе министерства обороны США.

«Министерство обороны разместит еще приблизительно 3750 военнослужащих США для оказания дополнительной поддержки сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США на юго-западной границе», — заявил представитель Пентагона. «В результате этого общее число военнослужащих, оказывающих поддержку Службе таможенного и пограничного контроля, достигнет 4350 человек», — добавил он.

«Дополнительные подразделения размещаются на срок в 90 дней», — уточнили в пресс-службе.

Ранее министерство обороны США продлило истекавший 31 января 2019 года срок размещения американских войск на границе с Мексикой до 30 сентября 2019 года в связи с миграционным кризисом.

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