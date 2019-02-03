3 февраля Федерация спортивного боулинга Азербайджана совместно с боулинг-клубом ONTOP провела пятый тур чемпионата страны. Соревнования состоялись в клубе ONTOP (находится в торговом центре «Гянджлик Молл»).

Как сообщил пресс-секретарь федерации Наир Алиев, спортсмены соревновали в двух лигах – «А» и «Б».

В Лиге «Б» первое место занял Руфат Абдуллаев, на второй строчке Озал Алескерли, на третьей позиции расположился Афиг Агаев.

В Лиге «А» победу отпраздновал Рамиль Гамидов. За ним расположился Заур Фатизаде, третью строчку занял Эльмир Агазаде.

Спонсоры тура компании KATV1, Fed.az, Part-A-Part («Большой праздник»), «Гала сыгорта» и «Гала хаят сыгорта». Информационную поддержку оказали Media.Az, Minval.az, Sport FM, Myvideo.az, 1news.az и Kaspiy.az.

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