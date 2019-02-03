На днях принц Гарри удивил жителей Лондона, собравшихся вечером в пабе The Sands End Pub, расположенном в Фулеме. Они не поверили своим глазам, когда в этом заведении, весьма популярном среди местных жителей, появился внук королевы. При этом все заметили, что Гарри, который пришел туда без своей обожаемой супруги Меган, пил отнюдь не лимонад. А ведь Меган, которая не раз заявляла о своей приверженности к здоровому образу жизни, строжайше запретила Гарри употреблять алкоголь! И до недавнего времени принц даже на официальных мероприятиях послушно пил «минералку» вместо вина или шампанского, отмечает издание 7Дней.

Однако принц Гарри, похоже, уже начинает уставать всегда и во всем подчиняться своей супруге. Хотя они женаты всего 8 месяцев, за это время герцогиня в полной мере успела проявить свой командирский характер. К примеру, по ее требованию, ему пришлось бросить курить и отказаться не только от спиртного, но и от кофе с чаем, заменив их водой и соками. По ее указанию, принц послушно меняет секретарей и помощников: за это время уже три работника покинули дворец по ее настоянию. Не говоря уже о том, что именно Меган, отношения которой с герцогиней Кэтрин и ее супругом Уильямом последнее время стали более, чем прохладными добилась, того, чтобы она и Гарри переехали из лондонского Кенсингтонского дворца в Виндзор.

«Моя Меган получает все, чего она хочет!» — признался Гарри незадолго своего до своего бракосочетания, состоявшегося в мае минувшего года в Виндзоре. Тогда он говорил это с восхищением, но теперь, по всей видимости, его настроение начинает меняться. И появление Гарри в пабе все расценили, как бунт против правил, установленных его супругой. А если учесть, что Меган в настоящее время вынашивает своего первенца и, как многие беременные, склонна к перепадам настроения, вряд ли реакция герцогини на поведение супруга будет миролюбивой. Впрочем, дальнейшее развитие событий покажет, придется ли Гарри поплатиться за свой маленький «акт гражданского неповиновения».

Minval.az