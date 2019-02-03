3 февраля состоялся очередной матч XV тура Азербайджанской Премьер-лиги.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в матче на Габалинском городском стадионе «Габала» приняла «Сумгайыт». Несмотря на усилия обеих команд, в первом тайме счет не открылся. За шесть минут до конца матча «Габале» удалось открыть счет. Отличился французский легионер «Габалы» Стивен Монроз – 1:0. Таким образом, Габала выиграла первый матч после зимнего перерыва. После победы «Габала» с 20 очками занимает 5, а «Сумгайыт» с 15 очками 6 место.

Minval.az