Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что не согласен с выводами американских разведывательных служб о том, что Иран соблюдает ядерное соглашение, передает РИА Новости.

«Я с ними не согласен», — заявил Трамп в ответ на замечание журналистки о том, что разведка США утверждает, что Иран соблюдает соглашение о ядерной программе.

«У меня есть разведка, но это не значит, что я с ними обязан соглашаться», — отметил Трамп, приведя в пример президента Джорджа Буша-младшего, который доверился данным разведки о том, что Ирак обладает «всеми видами оружия массового поражения».

«Эти сотрудники разведки абсолютно не понимали, что делали, и ввязали нас в войну, в которой нам никогда и не нужно было участвовать», — подчеркнул Трамп.

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