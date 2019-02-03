Слухи о серьезных проблемах в браке 57-летнего Джорджа и 40-летней Амаль Клуни становятся все более упорными. На днях Амаль, которую уже давно не видели в обществе ее супруга, появилась в ночном клубе в Studio City (неподалеку от Лос-Анджелеса), где она веселилась до утра – в компании своей подруги Синди Кроуфорд.

По сведениям репортера издания Radar Online, супруги уже несколько месяцев не живут вместе. Она большую часть времени проводит в Италии, точнее, на Сардинии, в приобретенном ей недавно особняке. Хуже того, как утверждает информатор упомянутого выше издания, Амаль, которая живет там с полуторагодовалыми Эллой и Александром, фактически изолировала Джорджа от близнецов. В итоге, актера не видели с обожаемыми им наследниками уже больше 200 дней! Похоже, Амаль пошла по пути Анджелины Джоли, которая, после объявления о разводе, не давала Питту контактировать с их детьми.

Как утверждают сплетники, ссоры в семье Клуни начались этим летом, после того, как Джордж попал в аварию. Актер, в мотоцикл которого тогда врезался автомобиль, тогда не погиб только чудом. И Амаль, напуганная этим происшествием, потребовала, чтобы он навсегда забыл о мотоциклах, пригрозив, что уйдет от него. Но тут обычно покладистый Джордж удивил ее, отказав подчиниться ультиматуму супруги. Как видно, он решил отстоять свое право на любимое хобби (Джордж – заядлый мотоциклист), как последний бастион своей свободы. Скорее всего, он не ожидал, что Амаль выполнит свою угрозу…

Как бы то ни было, за прошедшие месяцы супруги появились на публике всего раз — в начале декабря в Нью-Йорке, и то исключительно ради того, чтобы не огорчать присутствовавших на мероприятии родителей актера — Нину и Ника. При этом, все заметили, что если Амаль старательно «держала улыбку», то Джордж выглядел совершенно несчастным.

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