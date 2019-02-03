Удивительный инцидент засняла камера видеонаблюдения в городе Гуарульюс (штат Сан-Паулу).

Пастор находился в машине со своей семьёй, как вдруг к автомобилю подошли 3 мужчин и начали вымогать деньги. Два грабителя встали по бокам, чтобы пастор не рушил с места, а один «вёл диалог», а позже попытался выломать дверцу. Внезапно мужчина упал на асфальт и больше не встал.

Напарники сбежали с места преступления. Через время медики установили, что мужчина умер от неожиданного инфаркта миокарда. СМИ сразу же начали писать о божественном вмешательстве, мол, Бог на самом деле может наказывать.

Пастор тоже уверен, что произошло настоящее чудо. Сейчас местные правоохранительные органы ищут напарников грабителя.

Minval.az