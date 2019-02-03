Воду для охлаждения не смогли качать из замерзшего залива.

Полярный вихрь, пришедший на территорию Америки, стал настоящей проблемой: он не только губит некоторых диких животных, но и становится причиной нефункционирования АЭС, сообщает портал Новости Планеты.

На днях в США остановился раскаленный ядерный реактор вследствие оледенения системы водозабора для его охлаждения. Речь идёт о энергоблоке АЭС Салем (Salem Unit 2).

К каждому блоку прилагается по шесть водяных насосов, которые соединяются с заливом Делавэр специальными выпускными экранами. Данные экраны, вращаясь, погружаются в воду и поднимаются.

Работники АЭС после обнаружения оледенения попытались растопить ледяную корку обогревателем, однако безрезультатно: оборудование оказалось не таким мощным, как хотелось бы.

Четыре наноса из шести вышли из строя. На первом электроблоке пришлось уменьшить мощность до 92,5%. Эксперты надеются, что в ближайшее время удастся запустить АЭС на полную мощность. Однако никаких точных прогнозов, когда это будет, не имеется.

Minval.az