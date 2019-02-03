Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес сделал в субботу заявление, в котором признал Хуана Гуаидо главой страны. Согласно сообщению портала Nacional, об этом Веласко Рамирес заявил в видеообращении, которое опубликовал портал Nacional.

«Наше единственное место – на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи. Инженер Хуан Гуаидо имеет конституционное право и обязанность принять на себя обязанности президента республики. Господин Гуаидо, вы – на верной стороне истории, народа и конституции… Мадуро и его клан узурпаторов перешли черту дозволенного», – заявил Рамирес.

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