Мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо (Коротышка), обвинили в совращении несовершеннолетних, сообщает CBS со ссылкой на судебные документы.

Согласно показаниям свидетелей, примерно в конце 2000-х Гусман совратил 13-летних наркозависимых девушек в одном из своих укрытий в Мексике. Отмечается, что он якобы называл своих жертв «витаминами».

Один из адвокатов Эль Чапо назвал обвинения «крайне непристойными», и сообщил, что сам Гусман их отрицает.

В январе колумбийский наркоторговец Алекс Сифуэнтеса в ходе процесса по делу Эль Чапо обвинил бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето в получении взяток от наркобарона. По его словам, Гусман заплатил Ньето 100 миллионов долларов за несколько месяцев до вступления в должность президента Мексики в 2012 году.

Гусман являлся главой крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа». Судебный процесс против наркобарона продолжается с ноября 2018 года, в случае признания его виновным Гусману грозит пожизненное заключение в тюрьме особо строгого режима.

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