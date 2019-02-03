Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании провести досрочные выборы в Национальную ассамблею. Его слова на митинге в Каракасе передает РИА Новости.

«Национальное учредительное собрание имеет в своей повестке дня оценку призыва к досрочным парламентским выборам в этом году. Чтобы легитимизировать законодательную власть в стране, и чтобы это решил народ. Давайте пойдем на выборы», — сказал он.

Мадуро также призвал своих политических соперников прекратить помогать «государственному перевороту, который уже провалился», а также «призывать к войне».

Minval.az