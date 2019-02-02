Компания, базирующаяся в ОАЭ, подтвердила в субботу, что купили три тонны золота у властей Венесуэлы, передает Associated Press.

В компании Noor Capital пояснили в заявлении, что «не проводили каких бы то ни было незаконных или запрещенных транзакций, и что покупка не нарушала международные правила.

В то же время, в компании пообещали, что пока воздержатся от дальнейших подобных сделок с Каракасом. «До тех пор, пока ситуация в Венесуэле не стабилизируется, Noor Capital не будет проводить дальнейшие транзакции», — отмечается в заявлении.

Ранее американский сенатор Марко Рубио в соцсетях обвинил Noor Capital в покупке золота у правительства Николаса Мадуро, против которого выступают США и ряд их союзников.

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