США готовы вернуться к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае, если Россия будет его соблюдать.

Об этом в субботу, 2 февраля, РИА Новости заявил представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского президента о приостановке участия в договоре.

«Соединенные Штаты сохраняют за собой право отозвать свое уведомление о выходе из договора до конца этого шестимесячного периода, и мы были бы готовы рассмотреть этот вопрос, если Россия вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению [договора]», — пояснил собеседник агентства, добавив, что в противном случае решение США о выходе останется в силе.

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