У венесуэльского посольства в Анкаре прошла акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает «Анадолу», представители турецкого НПО «Платформа свободы вероисповедания Анкары» собрались у дипмиссии Венесуэлы.

«Обращаемся к империалистам: если у вас есть коварные планы, артиллерия, автоматы, то у нас есть вера, братство и молитвы. Обращаемся к Организации исламского сотрудничества, представителям всех политических сил. Необходимо донести до этих преступников, что они сеют зло», — сказал пресс-секретарь НПО Зейнел Абидин Озкан.

По его словам, террористы, служащие интересам империализма, продолжают покупать нефть ценой крови.

«Венесуэльцы выступили против Великобритании, Израиля и США, отказываясь становиться послушными игрушками в их руках», — сказал Зейнел Абидин Озкан.

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