Тысячи людей вышли на улицы штатов Венесуэлы в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо, возложившего на себя исполнение полномочий президента страны, передает РИА Новости.

На фотографиях в соцсетях и видео, выложенных каналом TVVenezuela и порталом Nacion, в штатах Сулиа, Лара, Карабобо видны большие скопления людей на улицах и площадях, все они идут с лозунгами и транспарантами в поддержку главы Национальной ассамблеи.

Второго февраля также проходит и шествие сторонников президента Николаса Мадуро.