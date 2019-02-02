Во время президентских выборов Украина станет «тестовой площадкой» для Российской Федерации. Москва отработает там свои методы внедрения во внутренние дела другой страны, чтобы потом использовать их на странах Европы.

Так, во всяком случае, считает бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен. Свою точку зрению он изложил в интервью швейцарским средствам массовой информации.

Отработав методы по вмешательству в выборы на Украине, уверен Андерс Фог Расмуссен, Россия станет самой настоящей угрозой для Европы на ближайшие годы вперед. Российской стороне, указывает экс-генсек НАТО, в таком случае уже ничего не будет стоить продолжать раскалывать западное общество и распространять там выгодную Москве дезинформацию, передает pravda.ru.

Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что не считает себя противником или врагом России. Но, на сегодняшний день, и действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, посетовал он, и граждане многомиллионной страны, уважают лишь одно — силу.

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