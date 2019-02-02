Коммерческая платформа по продаже предметов роскоши HushHush разместила вакансию тестировщика товаров с зарплатой в размере почти 100 тыс. долларов в год. В обязанности входит оценка яхт и частных самолетов, а также путешествия по всему миру.

В описании вакансии указывается, что HushHush ищет «тестировщика роскошных товаров, который будет оценивать их перед тем, как они будут выставлены на продажу». В качестве примеров приведены яхты, суперкары и частные самолеты, передает vz.ru.

Также работа предполагает путешествия для проверки частных островов и недвижимости по всему миру.

Заработная плата успешного кандидата составит 75 тыс. фунтов стерлингов в год (около 98 тыс. долларов США).

Minval.az