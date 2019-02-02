Нескольких сотен участников движения «желтых жилетов» направились в субботу от площади Феликса Эбуэ в XII округе Парижа в сторону площади Республики, сообщает телеканал BFMTV.

Так называемый «белый марш» проводится в знак поддержки пострадавших в ходе протестных акций манифестантов. Он проходит под лозунгами «воздать справедливость раненым», «вспомнить о жертвах» и «запретить применение полицией гранат и резиновых пуль».

Охрану манифестантам обеспечивают группы волонтеров. В марше принимают участие около 30 «желтых жилетов», получивших травмы во время трехмесячных протестов. Среди них и один из соратников неформального лидера «желтых жилетов» Эрика Друэ Жером Родригес, получивший ранение в голову во время столкновений между полицией и манифестантами на площади Бастилии неделю назад.

Многие «желтые жилеты» держат в руках плакаты, на которых написано «Стоп полицейскому насилию». Другие вышли на улицы города с транспарантами, изображающими перечеркнутые гранаты. Идущие в первых рядах растянули плакат с напечатанными фотографиями раненых манифестантов. Участники марша поют «Марсельезу».

По предварительным оценкам лидеров движения, в парижских акциях примут участие около 50 тыс. человек. Для обеспечения порядка на улицах столицы мобилизованы около 5 тыс. полицейских и жандармов. В городе создано несколько обширных зон безопасности.

Minval.az