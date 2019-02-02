Демонстрации сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его оппонента — провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо — пройдут в субботу в венесуэльских городах, сообщает «Интерфакс».

Ожидается, что Н.Мадуро выступит перед своими сторонниками в Каракасе, причем это будет его первым появлением на столь многолюдном мероприятии за несколько месяцев.

В свою очередь, сторонники оппозиции намерены провести акции протеста против Н.Мадуро в ряде городов Венесуэлы, а также за ее пределами.

Латиноамериканские СМИ отмечают, что оппозиционеры хотели бы повторить успех, достигнутый в конце января, когда в ходе их демонстраций Х.Гуайдо провозгласил себя президентом. Тогда его сторонникам удалось победить в своеобразной информационной войне: их акции привлекли значительно большее внимание СМИ в мире, чем акции, организованные властями.

Кроме того, согласно опубликованным фотоснимкам, оппозиции удалось собрать более многолюдные митинги.

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