Генеральная инспекция Национальной полиции Франции ведёт 116 расследований по жалобам участников протестов «жёлтых жилетов» на применение полицейскими чрезмерной силы.

Более 35 дел связаны с использованием стражами порядка специальных устройств для стрельбы резиновыми пулями и гранатами. Ещё часть жалоб связана с возможными оскорблениями протестующих полицейскими, сообщает радиостанция RTL.

Ранее Госсовет Франции отклонил петицию правозащитников, содержащую требование запретить полиции временно использовать спецустройства для стрельбы. В Госсовете подчеркнули, полицейские не нападают на манифестантов и применяют указанные устройства в ответ на насилие со стороны радикалов.

Minval.az