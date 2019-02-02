Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о решении удалиться из Facebook, где у нее 2,5 миллиона подписчиков. В видеообращении, опубликованном в соцсети, она объяснила, что вела страницу в качестве председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но теперь она его больше не возглавляет, и не видит смысла в личном аккаунте.

«Вы знаете, что я больше не являюсь главой ХДС. Поэтому я удалю свою страничку в Facebook», — сказала Меркель.

Тем же, кто хочет и дальше следить за ее работой, канцлер посоветовала подписаться на страницу федерального правительства Германии в Facebook или на нее же, но в Instagram.

Напомним, Ангела Меркель возглавляла ХДС с апреля 2000 года, а на съезде партии в Гамбурге 7 декабря, был избран новый председательХристианско-демократического союза, им стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает kp.ru.

К слову, через день после избрания новоиспеченный лидер партии сообщила о намерении пересмотреть миграционную политику Меркель.

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