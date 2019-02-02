в сообщении Альянса.
Церемония пройдет в присутствии министра иностранных дел Македонии Николы Димитрова, передает РИА Новости.
Церемония пройдет в присутствии министра иностранных дел Македонии Николы Димитрова, передает РИА Новости.
Дата: 2019/02/02 15:03
Раздел: Мир
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Аэропорт австралийского города Брисбен эвакуирован из-за »серьёзного инцидента». Об этом сообщает полиция Квинсленда.
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