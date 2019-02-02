Подписание протокола о вступлении Македонии в НАТО запланировано на 6 февраля, говорится
в сообщении Альянса.

«В среду, 6 февраля, постоянные представители 29 членов Североатлантического альянса подпишут протокол о присоединении со Скопье», — сообщил Альянс.

Церемония пройдет в присутствии министра иностранных дел Македонии Николы Димитрова, передает РИА Новости.

Minval.az