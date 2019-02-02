Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Майами (штат Флорида) перед эмигрантами из Венесуэлы, призвал «положить конец диктатуре» Николаса Мадуро.

Соответствующее обращение Пенс сделал в преддверии запланированных на субботу массовых протестов оппозиции, возглавляемой самопровозглашенным временным главой государства Хуаном Гуайдо.

«Это не время для диалога. Пришло время — действий», — отметил вице-президент, отклонив возможность переговоров с режимом. По словам Пенса, на более раннем этапе все варианты действий были в арсенале, однако Николас Мадуро ими не воспользовался.

«Пришло время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро», — подчеркнул Майк Пенс, из всех представителей администрации Дональда Трампа наиболее активно выступающий с критикой в адрес венесуэльского лидера.

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