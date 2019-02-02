Журналист Vice Пол Швенн ради эксперимента зарегистрировался в тиндере, поставив вместо своего фото снимок молодого Иосифа Сталина и использовав его имя. О том, что из этого получилось, он рассказал на сайте издания, пишет RTVI.

В качестве романтической цитаты у себя в профиле Швенн использовал перефразированную фразу Сталина о том, что «гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается». У него получилось: «Отношения приходят и уходят, а любовь остается». Также он указал в профиле: главный редактор «Правды», революционер в КПСС, образование: Берлинская школа музыки.

Журналист рассказал, что сначала ему никак не удавалось найти пару через приложение. Чтобы увеличить свои шансы Швенн изменил ориентацию «Сталина» на бисексуальную и купил премиум-подписку тиндер, чтобы ставить неограниченное количество «суперлайков».

Это сработало — «Сталиным» заинтересовались несколько мужчин. Чтобы «растопить лед» с Саймоном, «Сталин» использовал цитату Маркса. «Приветики, товарищ, тебе нечего терять, кроме своих цепей», — написал потенциальному бойфренду Швенн/«Сталин». «Что за цепи? ;)» — ответил ему на это Саймон.

Журналист рассказывает, что после смены ориентации «Сталин» стал популярным в тиндере — через несколько дней у его было 200 «совпадений» (в основном, мужчины). Интересующихся, пишет Швенн, можно разделить на три категории: не знающие, кто такой Сталин; настроенные скептически; сталинисты и историки. Швенн отметил, что ни у кого не было проблем с тем, что они переписываются с тираном. Некто Алекс написал «Сталину»: «Не прочь разделить с тобой камеру в ГУЛАГе ;)».

В итоге Швенн решил пойти на свидание с учительницей Софией. Встречу назначили в восточной части Берлина для аутентичности. На свидании София объяснила, почему решила встретиться со «Сталиным». «Подумала, что это будет весело. По крайней мере, это интересней, чем парни, которые хвастаются своими бицепсами», — сказала девушка.

Швенн рассказывает, что позже на свидании рассказал Софии, что сделает из своего «эксперимента» материал. Девушка не очень обрадовалась. «Ты сейчас тайно записываешь наш разговор?» — спросила она. Но они договорились сходить вместе в театр. На следующий день на аккаунт «Сталина» в тиндере пожаловались пользователи, но Швенн успел отправить Софии свой номер телефона до блокировки. Она ни разу с ним не связалась.

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