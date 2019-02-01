Министерство обороны Германии официально исключило американские истребители F-35 из будущих тендеров на закупку перспективной авиационной техники, сообщает Defense News. Сообщается, что одним из наиболее вероятных кандидатов на замену в Берлине считают обновлённый Eurofighter Typhoon.

Единственным спорным решением, как отмечает издание, станет сертификация американского ядерного оружия, принятого на хранение и вооружение в качестве основного тактического боеприпаса с ядерной боевой частью. Представители Lockheed Martin, в свою очередь, отметили, что не получали уведомления об исключении из тендера для Люфтваффе, и добавили, что F-35 является лучшим истребителем современности.

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