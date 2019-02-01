Государственный совет Франции, который является высшей судебной инстанцией по административным делам, отклонил требование запретить полицейским использовать гранатометы (LBD), стреляющие резиновыми пулями и снарядами, во время митингов «желтых жилетов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

«Судья Государственного совета рассмотрел ходатайства о запрете использования специальных гранатометов (LBD) во время демонстраций «желтых жилетов». Судья отклонил эти запросы», — говорится в сообщении.

В Госсовете добавили, что использование LBD строго регламентировано внутренним полицейским кодексом безопасности. Судья отметил, что использование этого оружия во время митингов привело к травмам, иногда очень серьезным. При этом не всегда можно было выяснить, насколько оно было правомерно. Однако судья не выявил намерений властей не соблюдать кодекс безопасности.

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