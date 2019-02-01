4-15 марта в Астане (Казахстан) пройдет очередной командный чемпионат мира по шахматам.

Как сообщает «Азериспорт», Всемирная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила участников мужских и женских соревнований.

В мужском чемпионате сыграют сборные Китая, Азербайджана, Ирана, США, Египет, России, Польши, Англии, Казахстана и Индии. Азербайджан сыграет на ЧМ, как последний победитель командного чемпионата Европы.

В женском турнире: сборные России, Китая, США, Египет, Украины, Грузии, Венгрии, Армении, Казахстана и Индии.

Женская сборная Азербайджана попала в список резервных команд.

Minval.az